СБУ виявила три схрони з ворожою зброєю та вибухівкою, зокрема гранатомети біля Києва

Співробітники Служби безпеки України виявили схрони з ворожою зброєю в різних областях країни, серед вилученого - гранатомети ворожих ДРГ поблизу Києва.

"Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них рашисти залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

У повідомленні уточнюється, що схрон було виявлено під підлогою занедбаної будівлі в одному із селищ Бучанського району.

"Під час огляду схрону правоохоронці вилучили п'ять гранатометів, зокрема протитанкових, 12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 і РГО", - інформують в СБУ.

За інформацією української спецслужби, ще один схрон із бойовими засобами ураження облаштував рецидивіст, який намагався продати зброю криміналітету на заході України.

"Серед вилученого - арсенал російських гранатометів, понад 15 кг вибухівки з електродетонаторами та автоматична зброя", - зазначено в повідомленні.

У Вінницькій області затримано торговця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв і десяток бойових гранат.