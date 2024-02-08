Події

11:22 08.02.2024

Через російські обстріли в Києві та Миколаєві частково відсутнє теплопостачання

2 хв читати
Через російські обстріли в Києві та Миколаєві частково відсутнє теплопостачання

Унаслідок ворожих атак російських агресорів у середу вранці залишається відключеною ділянка тепломережі в Києві, через нові ворожі атаки пошкоджені теплові мережі в Миколаєві, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі в четвер, у Києві без теплопостачання залишаються 355 житлових будинків, п'ять лікарняних закладів, 18 дитсадків, дев'ять шкіл, 84 відомчі будівлі. Відновлювальні роботи тривають.

У Миколаєві без тепла - дев'ять житлових будинків. Окрім того, як описало Міненерго, унаслідок пожежі, що виникла на місці прильоту, у центрі міста без світла залишилися 82 побутові споживачі - всіх оперативно заживлять, окрім знищеного будинку.

Пошкоджень також зазнали повітряні лінії в Миколаївській області, в результаті знеструмлено дев'ять населених пунктів. Станом на ранок четверга всі споживачі зі світлом. Тривають відновлювальні роботи в мережах.

Як повідомлялося, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) в середу вдень повідомило, що впродовж доби ліквідує пошкодження магістральної тепломережі на вул. Павла Усенка в Дніпровському районі столиці, яке виникло внаслідок ранкової ракетної атаки. Паралельно теплоенергетики розгорнули мобільну котельню для медзакладу.

Як поінформували в КТЕ, через падіння уламків після ракетних обстрілів було зафіксовано пошкодження двох високовольтних ліній, що призвело до знеструмлення обладнання одного з великих теплоджерел Києва. У результаті стався гідроудар, що призвів до пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм на вул. Павла Усенка.

На час ремонту тимчасово відключено тепломагістраль від одного з теплоджерел столиці. Тимчасово відсутнє опалення в 355 житлових будинках.

Уночі проти четверга мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив атаку РФ по місту, але подробиці пообіцяв уранці.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, зі свого боку, повідомив, що 8 лютого ворог атакував Миколаїв БПЛА типу Shahed 131/136. Унаслідок влучання уламків безпілотника сталося загоряння на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає.

Раніше Кім повідомляв про влучання безпілотника в басейн. 

Теги: #теплопостачання #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 08.02.2024
Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

09:14 08.02.2024
На Чернігівщині та Сумщині за добу зафіксовано шість ворожих обстрілів прикордонних територій

На Чернігівщині та Сумщині за добу зафіксовано шість ворожих обстрілів прикордонних територій

08:55 08.02.2024
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

08:44 08.02.2024
Ворог за добу обстріляв Херсон 35 разів, використавши 150 снарядів, є поранені

Ворог за добу обстріляв Херсон 35 разів, використавши 150 снарядів, є поранені

08:43 08.02.2024
Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед яких 7-річна дитина

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед яких 7-річна дитина

08:21 08.02.2024
Агресор із важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду Нікопольщини

Агресор із важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду Нікопольщини

08:17 08.02.2024
У Вінницькій області через падіння уламків збитих БПЛА сталася пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів

У Вінницькій області через падіння уламків збитих БПЛА сталася пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів

07:05 08.02.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

06:57 08.02.2024
У результаті нічної ворожої атаки Одеси є пошкодження цивільної інфраструктури

У результаті нічної ворожої атаки Одеси є пошкодження цивільної інфраструктури

19:05 07.02.2024
Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

Окупанти за добу втратили 910 осіб

Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог за добу втратив 409 осіб живої сили та 34 од. військової техніки на таврійському напрямку - Тарнавський

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку

Усіх спецпризначенців поліції Дніпропетровської області буде переведено до бригади "Лють"

Туреччина допоможе Україні в розмінуванні Чорного моря

Окупанти перекинули додаткові сили до Авдіївки, тривають вуличні бої - британська розвідка

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

Відновлено рух мостом поблизу Гостомеля, який захисники Києва підірвали на початку повномасштабного вторгнення

Окупанти змінили тактику ракетних ударів і, можливо, використовували північнокорейські ракети - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА