Через російські обстріли в Києві та Миколаєві частково відсутнє теплопостачання

Унаслідок ворожих атак російських агресорів у середу вранці залишається відключеною ділянка тепломережі в Києві, через нові ворожі атаки пошкоджені теплові мережі в Миколаєві, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі в четвер, у Києві без теплопостачання залишаються 355 житлових будинків, п'ять лікарняних закладів, 18 дитсадків, дев'ять шкіл, 84 відомчі будівлі. Відновлювальні роботи тривають.

У Миколаєві без тепла - дев'ять житлових будинків. Окрім того, як описало Міненерго, унаслідок пожежі, що виникла на місці прильоту, у центрі міста без світла залишилися 82 побутові споживачі - всіх оперативно заживлять, окрім знищеного будинку.

Пошкоджень також зазнали повітряні лінії в Миколаївській області, в результаті знеструмлено дев'ять населених пунктів. Станом на ранок четверга всі споживачі зі світлом. Тривають відновлювальні роботи в мережах.

Як повідомлялося, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) в середу вдень повідомило, що впродовж доби ліквідує пошкодження магістральної тепломережі на вул. Павла Усенка в Дніпровському районі столиці, яке виникло внаслідок ранкової ракетної атаки. Паралельно теплоенергетики розгорнули мобільну котельню для медзакладу.

Як поінформували в КТЕ, через падіння уламків після ракетних обстрілів було зафіксовано пошкодження двох високовольтних ліній, що призвело до знеструмлення обладнання одного з великих теплоджерел Києва. У результаті стався гідроудар, що призвів до пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм на вул. Павла Усенка.

На час ремонту тимчасово відключено тепломагістраль від одного з теплоджерел столиці. Тимчасово відсутнє опалення в 355 житлових будинках.

Уночі проти четверга мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив атаку РФ по місту, але подробиці пообіцяв уранці.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, зі свого боку, повідомив, що 8 лютого ворог атакував Миколаїв БПЛА типу Shahed 131/136. Унаслідок влучання уламків безпілотника сталося загоряння на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає.

Раніше Кім повідомляв про влучання безпілотника в басейн.