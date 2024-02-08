Окупанти помістили в колонію на Донеччині 33 українських військовополонених - ЗМІ

Окупаційні органи терористичної організації "ДНР" ув'язнили в колонії на окупованій території Донецької області 33 українських військовополонених.

Як повідомляє інтернет-видання "Новости Донбасса", т. зв. верховний суд "ДНР" ухвалив незаконні вироки військовослужбовцям 36 окремої бригади морської піхоти і 17 окремої танкової бригади Збройних сил України, які потрапили в полон російських окупантів.

За даними видання, військовополонених ув'язнили у виправні колонії суворого режиму на 27-29 років.