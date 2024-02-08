На Чернігівщині та Сумщині за добу зафіксовано шість ворожих обстрілів прикордонних територій

У Чернігівській і Сумській областях за добу зафіксовано шість ворожих обстрілів прикордонних територій із різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (20 вибухів) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні.

Так, у Семенівській громаді Чернігівської області зафіксовано в Семенівці 1 прихід, імовірно FPV-дрон. Також по Блешні - 7 приходів, імовірно міномет 120 мм.

У Шосткинському районі Сумської області зафіксовано у Фотовижі 2 обстріли, зокрема 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Крім того, у Чуйківці - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Також шість приходів, імовірно, ствольною артилерією в Шалигиному.

"Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - наголосили в ОК "Північ".