Ворог за добу обстріляв Херсон 35 разів, використавши 150 снарядів, є поранені

Російські окупаційні війська за добу обстріляли Херсон 35 разів, використавши 150 снарядів, є двоє поранених, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсонська міська територіальна громада за минулу добу обстріляна 35 разів, російський ворог використав для цього 150 снарядів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Мрочка, ураження зафіксовано в Херсоні, Садовому, Антонівці, Молодіжному, Зеленівці, Інженерному та Придніпровському.

"Унаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім надано медичну допомогу", - додав він.