Події

08:15 08.02.2024

Окупанти за добу втратили 910 осіб

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Окупанти за добу втратили 910 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 11 танків, 20 бронемашин, 24 артсистеми, одну ППО, 14 БПЛА, 31 крилату ракету, а також 35 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 392380 (+910) осіб, танків - 6383 (+11) од, бойових броньованих машин / - 11899 (+20) од, артилерійських систем - 9411 (+24) од, РСЗВ - 980 (+0) од, засоби ППО - 666 (+1) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14), крилаті ракети - 1880 (+31), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27) од, спеціальна техніка - 1505 (+8)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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