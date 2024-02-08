Події

06:57 08.02.2024

У результаті нічної ворожої атаки Одеси є пошкодження цивільної інфраструктури

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У результаті нічної ворожої атаки Одеси є пошкодження цивільної інфраструктури

Унаслідок нічної атаки дронів на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У результаті нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. Без загиблих і постраждалих", - ідеться в його телеграм-каналі в ніч на четвер.

Кіпер зазначив, що безпілотник пошкодив ударом недобудовану багатоповерхову будівлю, вибив скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна.

Водночас пожежі не зафіксовано.

"Усі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - наголосив очільник ОВА, додавши, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

 

 

 

Теги: #одеса #обстріли

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