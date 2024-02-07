Події

20:54 07.02.2024

Прем'єр Ізраїлю сподівається перемогти ХАМАС за кілька місяців

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Прем'єр Ізраїлю сподівається перемогти ХАМАС за кілька місяців

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що перемога над угрупованням ХАМАС у Секторі Гази вже в межах досяжності, повідомляє в середу газета The Times of Israel.

"Ми на шляху до повної перемоги. Перемога в зоні досяжності", - сказав він.

Він зазначив, що це "питання місяців", а не кількох років.

За його словами, успіх Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у наступі на ХАМАС - безпрецедентний.

Ізраїльські військові ліквідували в Хан-Юнісі (Сектор Гази) командувача підрозділу спеціального призначення ХАМАС Магді Абдуллу, повідомляє в середу The Jerusalem Post.

За повідомленнями палестинських ЗМІ, військові ЦАХАЛ завдали удару по транспортному засобу в Хан-Юнісі, в якому перебував Абдулла.

Водночас військові обшукали тунель у Хан-Юнісі, який, імовірно, використовували високопоставлені члени ХАМАС, і в якому пізніше тримали ізраїльських заручників. Там вони ліквідували кілька бойовиків, а також виявили схованки зі зброєю.

Також у ЦАХАЛ повідомили, що завдали удару по будівлі в ліванському населеному пункті Марвахін, яку у своїх цілях використовувала "Хезболла". В армії заявили, що в ніч на середу ізраїльські винищувачі також атакували інший об'єкт, що належить угрупованню.

Раніше в середу в бік Ізраїлю з Лівану було запущено дві ракети. Після цього ізраїльські військові обстріляли місця, з яких проводився запуск.

Водночас у "Хезболлі" заявили, що в нещодавніх ізраїльських атаках загинули ще два члени угруповання. Таким чином, із 7 жовтня внаслідок ударів Ізраїлю було ліквідовано 184 бойовиків "Хезболли".

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав широкомасштабну операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.

 

 

Теги: #ізраїль #премєр #операція #сектор_гази

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