Столтенберг вітає створення Сил безпілотних систем в українській армії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає майбутнє створення у складі української армії Сил безпілотних систем.

"Я вітаю зусилля модернізувати українські збройні сили в розпал військової агресії Росії проти України. Це включає в себе все, що вони роблять, щоб більше інвестувати і виробляти більше дронів. Це теж демонструє важливість роботи з Україною для нарощування їхньої промислової бази, тому що наразі триває війна на виснаження, і війна на виснаження стає війною логістики, яка багато в чому залежить від виробничих потужностей, також, коли йдеться про такі сучасні системи, як дрони", - сказав Столтенберг у середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Він констатував, що "дрони відігравали важливу роль протягом усієї цієї війни". "Союзники з НАТО також надавали підтримку протягом усієї війни. Наприклад, Туреччина надала дрони ще до повномасштабного вторгнення, і тепер вони створюють нову фабрику з виробництва дронів в Україні. Це - один із багатьох прикладів того, як союзники з НАТО підтримують Україну, починаючи від постачань зброї та боєприпасів, а також інвестуючи і нарощуючи потужності з виробництва власної зброї. І нарешті, я думаю, що нам потрібно визнати, що війна в Україні - це виклик, тому що це - поєднання своєрідної Першої світової позиційної війни з сучасними технологіями 21-го століття, включно з дронами. Це саме той виклик, на який ми разом з Україною реагуємо, надаючи їм підтримку", - деталізував генсек НАТО.