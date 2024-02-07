Польський чемпіон світу, засновник компанії Sky Travel і телеоператор загинули внаслідок аварії повітряної кулі в Грузії

Унаслідок аварії повітряної кулі, яка сталася в Грузії, загинули засновник і директор грузинської компанії Sky Travel Реваз Утургаурі, польський повітроплавець Кшиштоф Запарт і оператор грузинської телекомпанії "Імеді" Мішо Бідзінашвілі, повідомила телекомпанія "Імеді".

У туристичній компанії Sky Travel, яка також є авіакомпанією, що виконує польоти на теплових аеростатах, повідомили журналістам, що повітряна куля належала загиблому директору компанії Ревазу Утургаурі.

"Запланований політ на повітряній кулі був підготовчим польотом до встановлення світового рекорду (за дальністю польоту - ІФ-У)", - сказали в компанії.

Там зазначили, що Утургаурі займався польотами на повітряних кулях із 2005 року і був кваліфікованим фахівцем, а загиблий разом із ним польський пілот був чемпіоном світу з повітроплавання.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, за декілька годин до катастрофи Утургаурі написав у соцмережах: "Злетіли о 8:30. Набираємо висоту і встановлюємо курс".

Там же він виклав своє останнє спільне з польським колегою фото з повітряної кулі.

Раніше повідомлялося, що повітряна куля врізалася у високовольтну лінію електропередачі.

Повітряна куля в середу злетіла в місті Поті і прямувала в бік краю Кахетія.