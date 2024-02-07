Зеленський обговорив із Боррелем постачання боєприпасів в Україну

Президент України Володимир Зеленський назвав продуктивною зустріч із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у середу в Києві.

"Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили безпекову співпрацю України та ЄС, зокрема постачання 1 мільйона артилерійських боєприпасів, як було домовлено. Це потрібно реалізувати повністю заради нашої спільної безпеки", - написав президент у телеграм-каналі.

"Вдячний за підтримку України та українців. У часи надзвичайних викликів, у нашій битві за свободу, суверенітет і незалежність, усі вільні європейські нації - на боці України та міжнародного порядку, заснованого на правилах", - написав також Зеленський.