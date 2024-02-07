RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага із березня - голова правління УЗ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, яка почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня, повідомив в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

"З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп-Прага почне курсувати в березні", - сказав голова "Укрзалізниці".

Раніше в RegioJet повідомили, що завершили підготовку до запуску сполучення Чоп-Кошице-Прага.

Як повідомлялося, що найближчим часом планують запустити другий поїзд із Праги в Україну за новим маршрутом Прага-Кошице-Чоп. Було отримано всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини. На початку тижня в компанії заявили, що терміни запуску поїзда залежать від "Укрзалізниці".

У грудні на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями та громадськістю голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко сказав, що не втрачає надії на те, що поїзд Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця цього року. Однак, за його словами, у переговорах із компанією виникли складнощі.

Раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада.

Власник RegioJet Радим Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць - у спальних вагонах, 60 - у вагонах із місцями для сидіння.

За його словами, ціна квитка становитиме близько EUR25. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі - 13 годин 30 хвилин, включно із паспортним контролем на словацькому кордоні. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошице, який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.