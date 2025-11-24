Інтерфакс-Україна
Події
09:21 24.11.2025

Український Центр єдності у Чехії відкриється в Празі

2 хв читати

Український Центр єдності (Unity Hub) в Чехії відкриється в місті Прага, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Наразі у Чеській Республіці перебуває майже 390 тисяч українців у статусі тимчасового захисту. У цьому контексті сторони обговорили модель роботи майбутнього Центру єдності у Празі, відкриття якого заплановане на початок 2026 року. Окремо зосередилися на форматах комунікації з українською громадою після запуску та на залученні партнерів до подальшої діяльності", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики за результатами візиту заступниці міністра Ілони Гавронської до Чехії.

Зазначається, що у приміщенні майбутнього Центру єдності в Празі українська делегація разом із чеськими колегами обговорили формат роботи, узгодження алгоритмів консультування, критеріїв залучення громадських організацій до впровадження своїх ініціатив у приміщенні Центру. 

"Наше завдання – доповнити уже наявні сервіси для українців, а не дублювати їх з чеськими інституціями. Центр єдності у Празі має стати точкою взаємодії та підтримки, орієнтованою на реальні потреби наших громадян", – зазначила Гавронська.

Як повідомлялося, 24 січня Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності - структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Центру єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав’ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

В лютому підписана спільна декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. У планах відкриття таких хабів у Мюнхені та Дюссельдорфі.

В березні підписані спільні декларації про наміри відкрити українські Unity Hub у Франції та в Іспанії .

На початку листопада в Мінсоцполітики повідомили, що українські Центри єдності відкриються в Іспанії (Торрев’єха провінції Аліканте), Німеччині (Берлін) та Чехії в 2025 році. 

Теги: #центр_єдності #прага

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 05.08.2025
У Празі відкрили виставку про злочини Росії проти України

У Празі відкрили виставку про злочини Росії проти України

13:56 13.06.2025
Сибіга запросив главу МЗС Чилі відвідати Україну з візитом

Сибіга запросив главу МЗС Чилі відвідати Україну з візитом

11:43 13.06.2025
Сибіга закликав запобігти ескалації на Близькому Сході та нагадав, що Іран постачає зброю Росії

Сибіга закликав запобігти ескалації на Близькому Сході та нагадав, що Іран постачає зброю Росії

14:50 05.05.2025
Сибіга у Празі обговорив з чеським колегою перспективи справедливого миру та посилення тиску на РФ

Сибіга у Празі обговорив з чеським колегою перспективи справедливого миру та посилення тиску на РФ

13:59 04.05.2025
Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"

Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Переговори в Швейцарії триватимуть у неділю до ночі – Зеленський

Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

ОСТАННЄ

У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали двоє людей

Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинула жінка, ще одна поранена

Стубб: Переговори в Женеві стали кроком вперед, але залишаються важливі питання

У системі "єЧерга" запрацювали нові правила для вантажного транспорту

Росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, виникло загоряння

СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Сили безпілотних систем уразили за добу 943 ворожі цілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 191 бойове зіткнення

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА