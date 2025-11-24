Український Центр єдності у Чехії відкриється в Празі

Український Центр єдності (Unity Hub) в Чехії відкриється в місті Прага, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Наразі у Чеській Республіці перебуває майже 390 тисяч українців у статусі тимчасового захисту. У цьому контексті сторони обговорили модель роботи майбутнього Центру єдності у Празі, відкриття якого заплановане на початок 2026 року. Окремо зосередилися на форматах комунікації з українською громадою після запуску та на залученні партнерів до подальшої діяльності", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики за результатами візиту заступниці міністра Ілони Гавронської до Чехії.

Зазначається, що у приміщенні майбутнього Центру єдності в Празі українська делегація разом із чеськими колегами обговорили формат роботи, узгодження алгоритмів консультування, критеріїв залучення громадських організацій до впровадження своїх ініціатив у приміщенні Центру.

"Наше завдання – доповнити уже наявні сервіси для українців, а не дублювати їх з чеськими інституціями. Центр єдності у Празі має стати точкою взаємодії та підтримки, орієнтованою на реальні потреби наших громадян", – зазначила Гавронська.

Як повідомлялося, 24 січня Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності - структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Центру єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав’ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

В лютому підписана спільна декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. У планах відкриття таких хабів у Мюнхені та Дюссельдорфі.

В березні підписані спільні декларації про наміри відкрити українські Unity Hub у Франції та в Іспанії .

На початку листопада в Мінсоцполітики повідомили, що українські Центри єдності відкриються в Іспанії (Торрев’єха провінції Аліканте), Німеччині (Берлін) та Чехії в 2025 році.