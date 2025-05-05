Інтерфакс-Україна
Події
14:50 05.05.2025

Сибіга у Празі обговорив з чеським колегою перспективи справедливого миру та посилення тиску на РФ

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Сибіга у Празі обговорив з чеським колегою перспективи справедливого миру та посилення тиску на РФ
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Празі з чеським колегою Яном Ліпавським, щоб обговорити впровадження результатів візиту президента Володимира Зеленського до Чехії.

Як написав Сибіга у соцмережі Х, вони з Ліпавським, зокрема, обговорили перспективи справедливого миру та посилення тиску на Росію, включаючи санкції та продовження військової допомоги Україні.

"Я подякував Чеській Республіці за її важливу та ефективну ініціативу щодо артилерійських боєприпасів. Я вдячний усім партнерам, які до неї приєдналися. Очікується, що ініціативу буде розширено, щоб цього року забезпечити Україну 1,8 мільйона снарядів", - зазначив міністр.

Він додав, що "маючи таких союзників, як Чехія, ми впевнені, що маємо необхідну підтримку для зміцнення України та наближення до встановлення справедливого та міцного миру".

4 травня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Чехії, щоб обговорити дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни.

Зеленський заявив, що Україна очікує отримати в 2025 році три мільйони артилерійських снарядів, з яких 1.8 млн – в рамках реалізації "Чеської ініціативи". Також Зеленський анонсував створення в межах авіаційної коаліції українсько-чеської школи F-16, вона буде розташована за межами України. Заяви прозвучали під час відповідей Зеленського на питання журналістів на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

Теги: #сибіга #прага

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