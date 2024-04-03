Будівництво пересадочного терміналу на ст. Мостиська II тимчасово заморожено - виконавчий директор RegioJet

Переговори про будівництво пересадочного терміналу на станції Мостиська II, що надасть змогу частково розвантажити вокзал у польському Перемишлі та наблизить запуск поїзда "Київ - Берлін", у їхньому нинішньому стані, скоріше, заморожені.

"Я б сказав, що зараз цей проєкт скоріше заморожений: у вересні минулого року ми надіслали "Укрзалізниці" (УЗ) відповідні передпроєктні розрахунки та технічні рішення, але відтоді жодних дій не відбулося. Ми хотіли б повернутися до нього так швидко, як це можливо. Плануємо обговорювати це питання з УЗ", - розповів виконавчий директор чеського залізничного оператора RegioJet Якуб Свобода в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, побудувавши пересадочний термінал на ст. Мостиська II, RegioJet зможе наблизити запуск сполучення Київ - Берлін, а також розширить можливість для інших своїх напрямків.

При цьому Свобода наголосив, що компанія задекларувала готовність інвестувати кошти в будівництво терміналу.

За його словами, перевагою запропонованого УЗ проєкту є швидкість його реалізації.

"За правильної організації процесу проєктування і будівництво пасажирської інфраструктури триватиме чотири місяці. Тобто якщо ми отримаємо сприяння з боку наших партнерів з "Укрзалізниці", то вже в середині літа цього року наші поїзди зможуть доїхати до станції Мостиська-II, а пасажири зможуть зручно і вигідно подорожувати як до Чеської Республіки, так і до Німеччини", - сказав Свобода.

Виконавчий директор RegioJet висловив сподівання, що проєкт знайде підтримку з боку Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, що сприятиме прискоренню його реалізації.

"Поточний маршрут (із пересадкою в Перемишлі - ІФ-У) не має достатньої спроможності для тієї кількості пасажирів, які користуються цією лінією. Тож Мостиська-II буде однозначно кращим варіантом, оскільки надасть змогу фактично подвоїти пропускну спроможність цього переходу", - констатував Свобода.

Він уточнив, що RegioJet уже отримала всі необхідні дозволи для проїзду поїздом до Німеччини територією Польщі.