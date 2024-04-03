Економіка

13:54 03.04.2024

Будівництво пересадочного терміналу на ст. Мостиська II тимчасово заморожено - виконавчий директор RegioJet

2 хв читати
Будівництво пересадочного терміналу на ст. Мостиська II тимчасово заморожено - виконавчий директор RegioJet

Переговори про будівництво пересадочного терміналу на станції Мостиська II, що надасть змогу частково розвантажити вокзал у польському Перемишлі та наблизить запуск поїзда "Київ - Берлін", у їхньому нинішньому стані, скоріше, заморожені.

"Я б сказав, що зараз цей проєкт скоріше заморожений: у вересні минулого року ми надіслали "Укрзалізниці" (УЗ) відповідні передпроєктні розрахунки та технічні рішення, але відтоді жодних дій не відбулося. Ми хотіли б повернутися до нього так швидко, як це можливо. Плануємо обговорювати це питання з УЗ", - розповів виконавчий директор чеського залізничного оператора RegioJet Якуб Свобода в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, побудувавши пересадочний термінал на ст. Мостиська II, RegioJet зможе наблизити запуск сполучення Київ - Берлін, а також розширить можливість для інших своїх напрямків.

При цьому Свобода наголосив, що компанія задекларувала готовність інвестувати кошти в будівництво терміналу.

За його словами, перевагою запропонованого УЗ проєкту є швидкість його реалізації.

"За правильної організації процесу проєктування і будівництво пасажирської інфраструктури триватиме чотири місяці. Тобто якщо ми отримаємо сприяння з боку наших партнерів з "Укрзалізниці", то вже в середині літа цього року наші поїзди зможуть доїхати до станції Мостиська-II, а пасажири зможуть зручно і вигідно подорожувати як до Чеської Республіки, так і до Німеччини", - сказав Свобода.

Виконавчий директор RegioJet висловив сподівання, що проєкт знайде підтримку з боку Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, що сприятиме прискоренню його реалізації.

"Поточний маршрут (із пересадкою в Перемишлі - ІФ-У) не має достатньої спроможності для тієї кількості пасажирів, які користуються цією лінією. Тож Мостиська-II буде однозначно кращим варіантом, оскільки надасть змогу фактично подвоїти пропускну спроможність цього переходу", - констатував Свобода.

Він уточнив, що RegioJet уже отримала всі необхідні дозволи для проїзду поїздом до Німеччини територією Польщі.

Теги: #свобода #regiojet

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 03.04.2024
Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

Угоду RegioJet на використання ділянки залізничної інфраструктури "УЗ" для поїзда Прага-Чоп укладено на один рік

12:40 03.04.2024
У Євросоюзі набагато легше запустити нове залізничне сполучення, ніж в Україні, - виконавчий директор RegioJet

У Євросоюзі набагато легше запустити нове залізничне сполучення, ніж в Україні, - виконавчий директор RegioJet

11:39 28.03.2024
RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп

RegioJet виконав перший рейс за маршрутом Прага - Чоп

00:07 23.03.2024
Повідомлення про причетність ІДІЛ до теракту в Москві могло бути фейком - Радіо Свобода

Повідомлення про причетність ІДІЛ до теракту в Москві могло бути фейком - Радіо Свобода

18:34 18.03.2024
УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

14:48 18.03.2024
RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

19:39 27.02.2024
Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

14:55 07.02.2024
RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага із березня - голова правління УЗ

RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага із березня - голова правління УЗ

13:06 05.02.2024
RegioJet у 2023 р. перевіз між Україною та ЄС 230 тис. пасажирів

RegioJet у 2023 р. перевіз між Україною та ЄС 230 тис. пасажирів

17:31 09.11.2023
RegioJet працює над інтеграцією системи продажу квитків на поїзд Прага-Перемишль з "Укрзалізницею"

RegioJet працює над інтеграцією системи продажу квитків на поїзд Прага-Перемишль з "Укрзалізницею"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сума збитків від фінансового шахрайства у 2023 р. зросла на 73% - НБУ

До Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 млн заяв від постраждалих від російської агресії - Шмигаль

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

ОСТАННЄ

Мінвідновлення опублікувало законопроєкт про засади житлової політики

Шмигаль обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних підприємств

Профільний комітет Ради продовжує розробляти модель економічного бронювання до 50% працівників - ЄБА

Сума збитків від фінансового шахрайства у 2023 р. зросла на 73% - НБУ

Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво ХАЕС 3-4 - Мельничук

Найближчими тижнями планується візит спецгрупи Task Force в Україну на чолі з міністром торгівлі Туреччини - посол

"Метінвест" об'єднує всі свої ГЗК у Кривому Розі з єдиним управлінням

До Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 млн заяв від постраждалих від російської агресії - Шмигаль

Посол Італії в Україні бачить конкретні можливості розвитку двосторонніх економічних відносин між країнами в багатьох секторах

Українські сировари можуть втратити український ринок через засилля польських сирів - аналітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА