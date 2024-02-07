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13:53 07.02.2024

Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року

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Боррель розраховує на надання ЄС Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року

Високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель розраховує на надання Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

"Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%", - сказав Боррель на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві.

Він також зазначив, що може назвати конкретну кількість, яка стосується боєприпасів.

"До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.", - сказав Боррель.

Теги: #боєприпаси #боррель

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