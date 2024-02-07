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12:31 07.02.2024

Швеція припиняє розслідування обставин підриву "Північних потоків"

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Швеція припиняє розслідування обставин підриву "Північних потоків"

Шведська влада закриває розслідування підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" у 2022 році, повідомили в середу в прокуратурі Швеції.

"Шведські слідчі після встановлення та підтвердження обставин того, що трапилося, дійшли висновків, що більше немає жодних причин продовжувати попереднє розслідування, тому що інцидент не підпадає під юрисдикцію судових органів Швеції", - ідеться в заяві відомства.

Згідно з документом, основною метою досудового розслідування було визначити, чи були причетні піддані Швеції до підриву і чи використовували шведську територію для цього диверсійного акту, що могло б поставити під загрозу безпеку та інтереси країни. У підсумку слідчі дійшли негативних висновків щодо обох цих питань.

Водночас у прокуратурі запевнили, що розслідування відбувалося систематично і комплексно, охоплювало, зокрема, вивчення ситуації з морським рухом у момент інциденту, обстеження місця злочину, низку допитів, співробітництво з іншими органами влади Швеції, з різними країнами, особливо з ФРН і Данією.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" - поблизу данського о. Борнхольм. 

Теги: #швеція #північний_потік

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