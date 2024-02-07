Події

10:50 07.02.2024

Пожежу на промоб'єкті в Дрогобичі ліквідовано - Львівська обладміністрація

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Пожежу, що виникла на промисловому об'єкті в Дрогобичі внаслідок ракетної атаки РФ, ліквідували близько 9:30, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м кв. та автомобіль-сміттєвоз. Люди не постраждали. Інформація ще доповнюється. Дякую нашим вогнеборцям за оперативність і професіоналізм!", - написав він у телеграм-каналі

 

Теги: #пожежа #дснс #дрогобич

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