Пожежу на промоб'єкті в Дрогобичі ліквідовано - Львівська обладміністрація

Пожежу, що виникла на промисловому об'єкті в Дрогобичі внаслідок ракетної атаки РФ, ліквідували близько 9:30, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі пошкоджені: дах на площі 500 м кв. та автомобіль-сміттєвоз. Люди не постраждали. Інформація ще доповнюється. Дякую нашим вогнеборцям за оперативність і професіоналізм!", - написав він у телеграм-каналі