Відомо про двох загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ - Зеленський

Унаслідок масованої ракетної атаки ворога в середу вранці в Києві постраждали понад десять осіб, двоє загинули, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

"У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.

У столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі.

"Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", - зазначив президент.

Загалом під ударом ворога в середу вранці були шість регіонів України: у Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина, двоє людей постраждали на Харківщині, врятовано одну людину, у Львівській області рятувальники працюють на місці.