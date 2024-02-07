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10:46 07.02.2024

Відомо про двох загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ - Зеленський

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Відомо про двох загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ - Зеленський

Унаслідок масованої ракетної атаки ворога в середу вранці в Києві постраждали понад десять осіб, двоє загинули, написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

"У Києві постраждали більше десяти людей, станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.

У столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі.

"Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити", - зазначив президент.

Загалом під ударом ворога в середу вранці були шість регіонів України: у Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина, двоє людей постраждали на Харківщині, врятовано одну людину, у Львівській області рятувальники працюють на місці.

 

Теги: #київ #загиблі #обстріли #зеленський

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