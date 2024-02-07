Події

07:38 07.02.2024

Росіяни обстріляли Новомосковський і Нікопольський райони, виникла пожежа, є руйнування

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Росіяни обстріляли Новомосковський і Нікопольський райони, виникла пожежа, є руйнування

Російські окупанти атакували безпілотниками Новомосковський район, обстріляли з артилерії населені пункти Нікопольського району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу вранці.

"Вночі ворог направив кілька безпілотників на Новомосковський район. Два "шахеди" збили ПвК "Схід". Через падіння уламків і влучання решти БПЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджено будівлі та авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Нікопольщину агресор обстрілював артилерією. Гатив по райцентру та Марганецькій громаді", - написав Лисак у телеграм-каналі.

"Скрізь - без загиблих і постраждалих", - додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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