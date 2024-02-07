На тлі протестів фермерів Єврокомісія відмовляється від планів щодо скорочення використання пестицидів удвічі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани відмовитися від пропозиції вдвічі скоротити використання пестицидів на території ЄС, повідомляє BCC у вівторок.

Цей крок є очевидною поступкою фермерам, які протестують у багатьох країнах ЄС проти нормативних актів, включно з планованим скороченням використання пестицидів.

Фон дер Ляєн сказала, що ця пропозиція стала "символом поляризації". Скасування пропозиції ще має бути офіційно затверджено.

Скорочення використання пестицидів входить до числа вимог, проти яких останніми тижнями виступають фермери в таких країнах, як Франція, Бельгія та Нідерланди.

Вони стверджують, що скорочення кількості пестицидів, які їм дозволено використовувати, негативно позначиться на їхньому врожаї, а отже, поставить під загрозу виробництво продуктів харчування в ЄС.

"Наші фермери заслуговують на те, щоб до них прислухалися", - заявила пані фон дер Ляєн у вівторок у Європейському парламенті. "Я знаю, що вони турбуються про майбутнє сільського господарства і про своє майбутнє як фермерів".

Глава Європейської комісії також сказала, що проблема використання пестицидів нікуди не поділася і що необхідно провести додаткові переговори, перш ніж буде висунуто нову пропозицію щодо їх скорочення.

ЄС поставив перед собою мету вдвічі скоротити використання цих хімікатів до 2030 року в рамках програми "Зелений курс", спрямованої на боротьбу зі зміною клімату. Пропозиція також передбачала заборону на використання пестицидів у таких місцях, як громадські парки і сади, школи та спортивні майданчики. План уже зіткнувся з проблемами і був відхилений Європейським парламентом у листопаді.

Оголошення про його скасування у вівторок привітали деякі, зокрема лобі європейських фермерів COPA-COGECA. Президент групи Крістіан Ламберт заявив, що Комісія ЄС - виконавча влада блоку - "нарешті визнала, що цей підхід не був правильним".

Ця пропозиція "зверху вниз"... була погано продумана, погано оцінена, погано фінансувалася і не пропонувала фермерам практично ніяких альтернатив", - написала вона на сайті X, який раніше називався Twitter.

Інші, зокрема євродепутат від "зелених" Бас Ейкхаут, виступили проти розвороту. Він закликав пані фон дер Ляєн розробити новий план зі скорочення використання пестицидів. За його словами, це відповідає інтересам усіх, включно з фермерами.

Євросоюз стикається зі зростаючими вимогами країн-членів змінити свій підхід до зміни клімату у зв'язку зі зростаючими протестами фермерів. У вівторок він також рекомендував скоротити чисті викиди парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 2015 року, але знизив конкретні вимоги до сільськогосподарського сектору.

Оголошення про викиди не задовольнило деяких, зокрема Александра Вондру - члена євроскептичної групи "Європейські консерватори і реформісти".

Він назвав цілі ЄС "нереалістичними амбіціями", згідно з інформаційним агентством Reuters.

Заяви, зроблені у вівторок, відбулися майже через тиждень після того, як ЄС зробив першу поступку фермерам, оголосивши, що відкладе правила, які змушують їх залишати частини своїх земель невикористаними з метою захисту навколишнього середовища.

Тим часом протести тривають. У вівторок в Іспанії та Болгарії сотні фермерів вийшли на вулиці, перекривши дороги і створивши серйозні перешкоди для автомобілістів.

Як і фермери інших країн, вони вимагають від ЄС більшої гнучкості, посилення контролю за продукцією з країн, що не входять до ЄС, і більшої допомоги від свого уряду.

Грецькі фермери також обговорюють можливість перекриття ключових доріг, щоб змусити уряд погодитися на їхні вимоги.