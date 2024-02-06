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22:03 06.02.2024

Байден звернувся до Конгресу США і закликав схвалити закон про кордон, що включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю

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Байден звернувся до Конгресу США і закликав схвалити закон про кордон, що включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США у вівторок і закликав схвалити законопроєкт про національну безпеку, що передбачає зміцнення кордону США, а також допомогу Україні та Ізраїлю, повідомляє Радіо Свобода.

Президент Байден піддав критиці Дональда Трампа і республіканців у Палаті представників.

"Усе свідчить про те, що цей законопроєкт навіть не буде передано в Сенат. Чому? Причина одна - Дональд Трамп", - заявив президент.

Президент США вкотре наголосив на важливості та терміновості ухвалення цього закону.

"Як бачите, моя краватка і мій значок мають елементи українського прапора, ця країна страждає від жорстокого вторгнення, кожен день, кожен місяць затримок говорить про те, що у них менше артилерії, менше можливостей захиститися від російського нападу, цього хоче Путін. Українці хоробро б'ються, я знаю, що багато хто тут стежить за цим. Ми організували коаліцію з 50 країн, ми об'єднали НАТО... ми не можемо відвернутися. Підтримка цього законопроєкту - це протидія Путіну... якщо ми не зупинимо його апетити, він не зупиниться в Україні... і витрати для США і партнерів зростуть. Історія дивиться, історія стежить, і нездатність до підтримки України в цей критичний час ніколи не буде забута", - заявив Джо Байден.

"Ми - велика нація, але ми не поводимося як велика нація" - резюмував він.

Як повідомлялося раніше, у жовтні минулого року президент США Джо Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю.

Конгресмени-республіканці одразу дали зрозуміти, що не допустять виділення цих коштів, якщо адміністрація Байдена не піде їм назустріч щодо низки питань. Центральне з них, як вважається, це ухвалення пакета заходів щодо суттєвого посилення безпеки на кордонах США.

 

 

 

 

Теги: #сша #президент #україна #конгрес

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