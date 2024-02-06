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21:10 06.02.2024

Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання ЄС

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Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання ЄС

Польські військові виконуватимуть роль сил швидкого розгортання Євросоюзу до середини 2025 року, повідомив у вівторок міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Польща заповнить прогалину, яка виникла в підготовці підрозділів сил швидкого розгортання", - заявив Косіняк-Камиш, якого цитує пресслужба польського військового відомства.

Він пояснив, що одразу після початку Росією спеціальної військової операції в Україні "ЄС ухвалив стратегію зі створення сил швидкого розгортання". "Однак для досягнення повної оперативної готовності необхідно завершити перехідний період, який триватиме до кінця 2025 року", - пояснив Косіняк-Камиш.

Міністр додав, що "до середини наступного року немає жодної країни, яка могла б надати підрозділ, готовий здійснити подібні дії". За його словами, "ми вирішили, що Польща заповнить цю прогалину".

"Європейська комісія привітала цю заяву", - зазначив Косіняк-Камиш.

У середині листопада 2022 року відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони. Європейський чиновник, під час ознайомлення представників ЗМІ на умові анонімності з порядком денним ради, повідомляв, що в ЄС триває робота над можливими оперативними сценаріями для створюваних спільних сил швидкого розгортання

"Розроблення двох сценаріїв розгортання вже завершено, і їх передано державам-членам", - сказав європейський чиновник, зазначивши, що глави оборонних відомств обміняються думками щодо перебігу підготовки цих спеціальних сил ЄС чисельністю до 5 тис. військовослужбовців, які передбачено "Стратегічним компасом зміцнення безпеки та оборони ЄС до 2030 року", ухваленим у березні поточного року.

Перший з уже підготовлених сценаріїв передбачав "початкову фазу операції зі стабілізації обстановки" в кризовій ситуації, а другий - "операцію з порятунку та евакуації європейських громадян". За словами європейського чиновника, щоб сили швидкого розгортання ЄС були повністю готові до 2025 року, необхідно також проводити навчання на місцевості.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки та оборони Жозеп Боррель по завершенні засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони заявляв, що Євросоюзу для заповнення відставання в його оборонному потенціалі до 2025 року знадобляться додаткові 70 млрд євро.

Він також торкався триваючої підготовки сил швидкого розгортання ЄС, які мають бути в оперативному стані до 2025 року.

 

 

Теги: #польща #єс #сили #розгортання

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