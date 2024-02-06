Окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Чернігівській області, без постраждалих

Російські окупанти обстріляли сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, в результаті пошкоджено будівлю, серед людей постраждалих немає, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Чернігівщина. Росіяни обстріляли сільгосппідприємство на кордоні, у Новгород-Сіверському районі. Пошкоджень зазнали будівлі підприємства, сільгосптехніка. На щастя, люди не постраждали. Поліція документує наслідки ворожої атаки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі МВС у вівторок увечері.