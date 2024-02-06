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19:44 06.02.2024

Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

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Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

Верховна Рада може підтримати новий урядовий законопроєкт про мобілізацію в першому читанні, вважає заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Я думаю, що все ж таки перше читання, він може пройти, але дійсно залишається багато запитань до цього законопроєкту, які теоретично можна розв'язати між першим і другим читаннями та поправками до нього... Це законопроєкт, з яким уже можна працювати. Я сподіваюся, що до другого читання він буде дійсно збалансований", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Народний депутат наголосив, що запитань до законопроєкту у народних депутатів ще багато і не всі запропоновані ними рекомендації до попередньої версії документа, були враховані.

"Ба більше, з'явилися якісь нові норми, які, чесно кажучи, є спірними і викликають питання... Наприклад, аспіранти, які на контракті. Їх зараз позбавляють права на відстрочку (під час мобілізації - ІФ-У), що в принципі є неконституційним. Не може бути так, що ті, хто на бюджеті навчаються, мають право на відстрочку, а ті, хто на контракті, ні. Це дискримінація, фактично, за майновим принципом", - зазначив народний депутат.

За його словами, також залишаються питання до положення законопроєкту про отримання повісток в електронному кабінеті. Чернєв звернув увагу на те, що законопроєкт передбачає відповідальність військовозобов'язаного за невиконання припису за повісткою, без урахування того, чи має він змогу перевірити, чи прийшла повістка.

За словами Чернєва, також існує питання щодо норми, яку прибрали із законопроєкту, про відстрочку для військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю першої групи.

"Ми хочемо почути і позицію Міністерства оборони, і позицію Міністерства соціальної політики, що робити таким людям, коли вони залишаться без догляду? ", - зазначив Чернєв.

Він також повідомив, що профільний комітет розгляне законопроєкт на засіданні в середу.

 

 

Теги: #рада #мобілізація #законопроєкт

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