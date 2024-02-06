Унаслідок ворожих обстрілів цивільної інфраструктури на Харківщині поранено мирну жительку

Поліцейські та прокурори зафіксували наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Куп'янського району Харківської області, вчинених російськими окупаційними військами у вівторок.

"Близько 9:00 російські військові обстріляли с. Піщане Куп'янського району. Дістала поранення 71-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, вранці російські військові обстріляли с. Глушківка. Пошкоджено житлові будинки, горів автомобіль.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).