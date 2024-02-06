Події

19:28 06.02.2024

Унаслідок ворожих обстрілів цивільної інфраструктури на Харківщині поранено мирну жительку

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Поліцейські та прокурори зафіксували наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Куп'янського району Харківської області, вчинених російськими окупаційними військами у вівторок.

"Близько 9:00 російські військові обстріляли с. Піщане Куп'янського району. Дістала поранення 71-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, вранці російські військові обстріляли с. Глушківка. Пошкоджено житлові будинки, горів автомобіль.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріли #поранена_жінка

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