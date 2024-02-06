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18:51 06.02.2024

Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні візиту керівника агентства на Запорізьку АЕС.

"Було обговорено актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які становить її окупація російськими військами. Глава держави вкотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією", - повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський також висловив подяку за підтримку Української формули миру з боку агентства та практичні кроки з імплементації її першого пункту "Радіаційна та ядерна безпека".

"Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії", - зазначив президент.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

Теги: #магате #зеленський #гроссі

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