Події

13:05 06.02.2024

На Житомирщині семеро осіб загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку - ДСНС

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Семеро осіб загинули від отруєння чадним газом у приватному житловому будинку в селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у вівторок.

"За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Теги: #загибель #дснс #чадний_газ

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