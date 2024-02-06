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12:20 06.02.2024

Іран може створити ядерну бомбу за один тиждень - експерти

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Іран має достатньо збройового урану, щоб виготовити свою першу ядерну зброю протягом тижня і загалом шість бомб протягом місяця, йдеться в новій доповіді американського Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS).

У дослідженні експертів наголошується, що "потенціал Ірану в галузі ядерної зброї зараз більш небезпечний, ніж будь-коли, в той час як його відносини з Заходом перебувають на низькому рівні".

Згідно з доповіддю, Іран має можливість "вирватися і виробити достатню кількість збагаченого збройового урану для створення ядерної зброї за тиждень, використовуючи лише частину свого збагаченого до 60% урану". При цьому зазначається, що "інспекторам (МАГАТЕ) буде складно швидко виявити цей прорив, якщо Іран не надасть їм доступу".

Американські експерти вважають, що, використовуючи свої запаси збагаченого до 60% урану, які збільшилися за адміністрації президента США Джо Байдена, і решту запасів збагаченого до 20% урану, Іран "може загалом мати достатньо збройового урану для виробництва шести зарядів на місяць, а через п'ять місяців виробництва збройового урану його могло б вистачити на дванадцять".

"Іран має здатність виробляти великі обсяги збагаченого урану й досягати рівня збагачення до 90%, тобто урану збройової якості", - підсумував інститут, зазначивши, що "Іран має амбітні цілі з розширення своєї програми збагачення, прагнучи десятків тисяч сучасних центрифуг, що виробляють різні рівні збагачення, і десятки тисяч кілограмів збагаченого урану".

Завдяки збільшенню запасів "Іран міг би швидко виробити достатньо збройового урану для невеликого ядерного арсеналу", йдеться в доповіді. "Крім того, Іран має кілька способів доставки ядерної зброї, зокрема балістичні ракети", - нагадують експерти.

У понеділок Іран оголосив, що розпочинає будівництво четвертого ядерного реактора в дослідницькому центрі в Ісфахані. Новий реактор потужністю 10 мВт слугуватиме, зокрема, для випробувань ядерного палива і матеріалів.

У 2015 році Іран і країни "шістки" посередників - п'ять постійних членів Радбезу ООН і Німеччина - уклали Спільний всеосяжний план дій (СВПД) - угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій.

Попередній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США з СВПД і відновив дію антиіранських санкцій, зокрема щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди.

Теги: #іран #ядерна_зброя

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