Події

11:21 06.02.2024

Федоров про нові сервіси "Дії": Не планується ні повісток, ні виборів

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Федоров про нові сервіси "Дії": Не планується ні повісток, ні виборів

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що в мобільному застосунку "Дія" не планують запроваджувати такі нові сервіси, як проведення виборів або надсилання повісток.

"Не планується ні повісток, ні виборів", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас, за його словами, Мінцифри в лютому планує відкрити код "Дії", завдяки чому розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує застосунок.

Теги: #федоров #дія

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