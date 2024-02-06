Окупанти обстріляли Середина-Буду та 11 сіл у Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда, села Товстодубове, Фотовиж, Вовківка, Бачівськ і Шалигине Шосткинського району, а також село Сімейкине Конотопського району Сумської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у вівторок уранці.

"Сумська область. Конотопський район: Сімейкине - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Шосткинський район: Товстодубове - два обстріли: чотири приходи, ймовірно, міномет 120 мм; Фотовиж - два обстріли: чотири приходи, ймовірно, міномет 120 мм; Середина-Буда – п’ять приходів, імовірно, міномет 82 мм; Вовківка - три приходи, ймовірно, міномет 120 мм; Бачівськ - три приходи, ймовірно, міномет 120 мм; Шалигине - два приходи, ймовірно, ствольна артилерія", - ідеться у зведенні.

У Чернігівській області під обстріл потрапили п'ять сіл Новгород-Сіверського району. "Чернігівська область. Семенівська громада: Карповичі - два приходи, ймовірно міномет 120 мм; Грем'ячка - два приходи, ймовірно міномет 120 мм; Архипівка - два приходи, ймовірно міномет 120 мм; Заріччя - три приходи, ймовірно FPV-дрон. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч – один прихід, імовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих чи поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування внаслідок ворожих обстрілів не повідомляється. Загалом за добу нараховано 14 обстрілів (35 вибухів) із різних видів озброєння.