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09:17 06.02.2024

РФ тримає в Чорному морі ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до чотирьох ракет - ВМС ЗСУ

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РФ тримає в Чорному морі ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до чотирьох ракет - ВМС ЗСУ

Флот РФ тримає в Чорному морі ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗС України станом на 08.00 вівторка.

"У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Як повідомляють військові, за добу в інтересах РФ проходження Керченською протокою кораблі не здійснювали.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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