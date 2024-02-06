РФ тримає в Чорному морі ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до чотирьох ракет - ВМС ЗСУ

Флот РФ тримає в Чорному морі ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗС України станом на 08.00 вівторка.

"У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Як повідомляють військові, за добу в інтересах РФ проходження Керченською протокою кораблі не здійснювали.