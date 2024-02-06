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04:34 06.02.2024

У Сумській області через обстріли за добу загинув один цивільний, вісім дістали поранення

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У Сумській області через обстріли за добу загинув один цивільний, вісім дістали поранення

У Сумській області через обстріли за минулу добу загинув один цивільний і вісім дістали поранення, також є руйнування, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 289 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманська, Середина-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, по Ворожбянській громаді росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та РСЗВ (8 вибухів). Унаслідок обстрілу загинув 1 цивільний і 2 поранених. За попередньою інформацією, пошкоджено п'ять житлових будинків, господарські будівлі, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

У Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (5 вибухів). Унаслідок обстрілу поранено 6 осіб.

У Білопільській громаді здійснено обстріли з мінометів (38 вибухів), артилерії (11 вибухів), гранатометів (107 вибухів) і обстріл FPV дронами (4 вибухи).

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл FPV дроном (2 вибухи) і скидання ВОГ із БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли (20 вибухів) і артобстріл (5 вибухів).

У Миропільській громаді сталися атака БпЛА, скидання ВОГ (1 вибух), скидання міни з БпЛА (1 вибух), мінометні обстріли (23 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).

На території Юнаківської громади були обстріли FPV дроном (3 вибухи) і мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (1 вибух).

Крім того, окупанти завдали ударів із мінометів по громадах: Шалигинській (3 вибухи), Путивльській (4 міни), Великописарівській (5 вибухів), Есманській (8 мін), Хотинській (22 вибухи).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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