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23:51 05.02.2024

Малюська про стеження за Bihus.Info: потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни

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Малюська про стеження за Bihus.Info: потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни

 У зв'язку із заявами про стеження за редакцією Bihus.Info, міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що необхідно зробити правильні меседжі і посилити моніторинг діяльності спецслужб всередині країни.

"Переглянув сюжет BIHUS.Info. Пишаюся якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби. З огляду на увагу міжнародних медіа, прикуту до України, думаю у нас не більше доби, щоб показати правильну реакцію і зробити правильні меседжі. За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, Президент і прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація всіх гілок влади", - написав він у Фейсбук.

За словами Малюськи, "нам потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни".

Міністр також наголосив, що в роботі за кордоном, зокрема в РФ і на фронті СБУ - "красунчики, там усе ок і чіпати не варто".

Теги: #сбу #україна #бігус

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