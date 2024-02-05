Малюська про стеження за Bihus.Info: потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни

У зв'язку із заявами про стеження за редакцією Bihus.Info, міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що необхідно зробити правильні меседжі і посилити моніторинг діяльності спецслужб всередині країни.

"Переглянув сюжет BIHUS.Info. Пишаюся якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби. З огляду на увагу міжнародних медіа, прикуту до України, думаю у нас не більше доби, щоб показати правильну реакцію і зробити правильні меседжі. За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, Президент і прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація всіх гілок влади", - написав він у Фейсбук.

За словами Малюськи, "нам потрібно більше контролю за діями спецслужб усередині країни".

Міністр також наголосив, що в роботі за кордоном, зокрема в РФ і на фронті СБУ - "красунчики, там усе ок і чіпати не варто".