Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами про гарантії безпеки

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави в Києві проведено третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонніх гарантій безпеки, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє пресслужба Офісу глави держави в понеділок, 5 лютого.

Жовква подякував нідерландській стороні за схвалення ЄС 1 лютого надзвичайно важливого рішення про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility розміром до 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

"Постійна підтримка та згуртованість ЄС є критично важливими для нашої економічної та фінансової стабільності, як і військова допомога та санкційний тиск на агресора. Усе це наближає нашу спільну перемогу", - наголосив він.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної безпекової угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа. Також відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди.