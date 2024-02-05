Події

20:40 05.02.2024

Боррель на шляху до Києва зробив зупинку у Варшаві

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Боррель на шляху до Києва зробив зупинку у Варшаві

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель на шляху до України зупинився в Польщі, щоб провести консультації з польською стороною щодо подальшої підтримки України.

Про це сам Боррель сказав у понеділок у Варшаві на спільній з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським пресконференції.

"Я їду в Україну. Я їду до Києва і хотів зробити зупинку у Варшаві, тому що нам потрібно провести консультації з нашими польськими друзями, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні, і як ми можемо продовжувати нашу підтримку", - повідомив Високий представник.

За його словами, під час переговорів із польською стороною обговорювалися питання "всіх форм підтримки України": військова, фінансова, відновлювальна, заходи проти Росії, використання заморожених активів.

"Дозвольте мені визнати, що Польща від самого початку продемонструвала тверду підтримку України. Прийом біженців, надання суттєвої військової допомоги, розміщення штаб-квартири навчальної місії (EUMAM Україна), яка навчатиме 40 тис. українських солдатів, а також надання логістичного центру для військових постачань, які надаються всіма партнерами. Польський уряд і польське суспільство доклали багато зусиль. І я хочу подякувати вам за цей важливий внесок у загальну підтримку України Європейським Союзом. Я думаю, ми можемо сказати, що ми домовилися, що ми маємо підтримувати Україну не лише стільки, скільки буде потрібно, а й чого б це не коштувало. Це не просто питання часу, це питання кількості та якості наших поставок", - деталізував Боррель.

При цьому Високий представник висловив упевненість, що "потрібно робити більше і швидше, тому що Україна повинна перемогти". "Україна бореться, але вона також бореться за європейську безпеку", - наголосив він.

Боррель також констатував, що потрібно думати про довгострокову перспективу. "Підтримка України - це, перш за все, допомога Україні в боротьбі з вторгненням, але ми повинні думати про те, як досягти миру, і як ми підтримуємо процес відновлення України. Я збираюся в Україну, щоб обговорити поточні безпекові зобов'язання ЄС", - пояснив Високий представник.

Він також висловився про необхідність продовжувати постачати боєприпаси. "Я думаю, що ми - за підтримки Польщі - досягнемо остаточної угоди до початку березня щодо пропонованого Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, і я розраховую на сильну підтримку з боку Польщі. Якщо ми схвалимо (фонд), це забезпечить більшу передбачуваність і стійкість подальшої підтримки України, співфінансованої Європейським Союзом", - наголосив Боррель.

 

 

Теги: #україна #візит #боррель

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