Зеленський: Посилення політики ветеранів - питання менеджменту

Посилення політики ветеранів є питанням менеджменту, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вранці ми обговорили з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв - політики ветеранів. Кроки, які впораються з наявними проблемами в цій сфері та додадуть впевненості нашим людям. Кроки перезавантаження - і не лише в цьому напрямі", - сказав він.

"За всієї поваги до пані міністерки, це питання виключно менеджменту. Україні потрібна сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері", - сказав президент.