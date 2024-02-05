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20:37 05.02.2024

"Укрзалізниця": потяг №149 Відень - Захонь скасовується, вагони з Відня до Києва слідуватимуть у складі потяга EC 341

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"Укрзалізниця": потяг №149 Відень - Захонь скасовується, вагони з Відня до Києва слідуватимуть у складі потяга EC 341

Потяг №149 Відень - Захонь, з яким слідують українські безпересадкові спальні вагони Відень - Київ, скасовується, повідомляє "Укрзалізниця" (УЗ).

"Через збої у русі поїздів між Австрією та Угорщиною скасовується поїзд №149 Відень - Захонь, з яким прямують наші безпересадкові спальні вагони Відень - Київ", - ідеться в повідомленні АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляє УЗ, відправлення вагонів із Відня до Києва заплановано з головного вокзалу Відня у складі поїзда EC 341 Відень - Будапешт-Келеті о 20:37.

"Перепрошуємо за незручності", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #укрзалізниця

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