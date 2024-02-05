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20:34 05.02.2024

Зеленський за те, щоб дати можливості підприємцям працювати заради економічного зростання

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Зеленський за те, щоб дати можливості підприємцям працювати заради економічного зростання

Президент України Володимир Зеленський у понеділок у Черкасах узяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Черкаси - взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад. Головні питання, звісно, - про роботу і розвиток у регіоні. Були тут, на засіданні, перший віцепрем'єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави - дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання і створення робочих місць", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Зеленський зазначив, що "минулого року ми забезпечили основу економічної стійкості України. Працює наш морський коридор і вже експортовано понад 12 мільйонів тонн вантажів морем. Забезпечили захист енергетиці - і зиму цього року опалювальний сезон проходимо значно стабільніше, ніж було минулого року. Маємо домовленості і з нашими партнерами щодо довготривалої підтримки України, фінансові програми, які надають нашій державі впевненості. Минулий рік завершили з економічним зростанням понад 5%. І цей рік має зберігати динаміку".

"Потрібні прозорі, чисті, законні відносини між державними інституціями та бізнесом і робота бізнесу в чистому, легальному полі - "в білу" і для збереження та створення найбільшої кількості робочих місць. Стійкість нашої економіки, соціальна стійкість України - це елемент нашої державної стійкості у війні", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #президент #конгрес #черкаси

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