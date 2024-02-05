Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Юлія Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів України.

"До Верховної Ради України надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади міністра у справах ветеранів України", - написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі.

Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у телеграм-каналі, заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року.

На початку листопада 2023 року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти у відставку з посади міністра.

Наприкінці січня 2024 року Лапутіна заявляла, що у владі з нею не було розмов про відставку.