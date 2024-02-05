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08:15 05.02.2024

Окупанти за добу втратили 810 осіб

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Окупанти за добу втратили 810 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків, 4 бронемашини, 18 артсистем, одну ППО, а також 26 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 389560 (+810) осіб, танків - 6348 (+5) од, бойових броньованих машин - 11822 (+4) од, артилерійських систем - 9349 (+18) од, РСЗВ - 979 (+0) од, засоби ППО - 664 (+1) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0), крилаті ракети - 1848 (+0), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12412 (+19) од, спеціальна техніка - 1486 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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