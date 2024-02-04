Події

21:43 04.02.2024

Прикордонники збили ворожий дрон у Сумській області

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Українські прикордонники збили ворожий дрон у Сумській області, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Вчора на Сумщині прикордонники знешкодили черговий FPV-дрон противника", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що прикордонне вбрання, яке виконувало бойове завдання на одному з напрямків держкордону, помітило наближення ворожого коптера.

"Охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок точного влучення дрон-камікадзе вибухнув у повітрі", - зазначили у відомстві. 

Теги: #україна #дрон #сумська_область #збиття

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