Події

21:00 04.02.2024

Польща попередила про активізацію військової авіації вздовж східного кордону

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Польське агентство аеронавігаційних послуг оголосило про спеціальне попередження для користувачів повітряного простору в прикордонних із Росією, Білоруссю та Україною районах.

Як інформує оперативне командування збройних сил Польщі, повідомлення покликане попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації у східному районі у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні.

У польському командуванні зазначили, що навігаційні попередження пов'язані із гарантуванням національної безпеки і є плановими повідомленнями у випадках необхідності забезпечити безпеку руху в повітряному просторі польської держави.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Польщі вранці в суботу, 13 січня, застосували підвищені заходи безпеки під час російської ракетної атаки на Україну, повідомляє Оперативне управління ЗС Польщі.

 

 

 

Теги: #польща #військова_авіація

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