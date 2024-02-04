Окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено 13 будинків і ЛЕП, без жертв

Російські окупанти в неділю обстріляли Нікополь і Новомосковський район Дніпропетровської області, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор двічі бив по Нікополю. Застосовував важку артилерію. Ворожим залізяччям зруйновано господарську споруду. Ще 6 – пошкоджено. Зачепило й адмінбудівлю. Також у місті понівечені 13 приватних осель, авто та лінія електропередач. На щастя, вціліли люди", - написав Лисак у телеграмі.

"Гучно було і в Новомосковському районі. Утім, усе обійшлося", - додав голова обладміністрації.