На Сумському напрямку українські бійці припинили спробу ворожої ДРГ перетнути держкордон України - Наєв

На Сумському напрямку бійці Сил територіальної оборони припинили чергову спробу диверсійно-розвідувальної групи окупантів перетнути державний кордон України, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Учора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів помітили рух озброєної групи у складі десяти осіб. Одразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Уже за кілька хвилин до бою долучилися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", - написав Наєв у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що окупанти змінили тактику після того, як зазнали втрат, і розділилися на дві групи. Одна з них евакуювала тіла вбитих і поранених під прикриттям своєї артилерії, а інша намагалася обійти опорний пункт із бокового флангу.

"Але в цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Переможний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям захисників Північного напрямку ворога було відкинуто далеко за межі українського кордону", - наголосив Наєв.