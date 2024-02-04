Окупанти вночі обстрілювали Нікополь, у Криворізькому районі відновлено електропостачання

Уночі противник обстріляв Нікополь із важкої артилерії, у Криворізькому районі відновлено електропостачання, повідомляє в неділю вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Укотре росіяни направили зброю на Нікополь. Вдарили по місту з важкої артилерії. На щастя, обійшлося без постраждалих. Щодо руйнувань - фахівці з'ясовують, обстежують територію", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Очільник ОВА поінформував так само, що "Після вчорашнього перевантаження мереж вони (енергетики-ІФ-У) заживили Кривий Ріг і громади району. Вже опівночі повернули світло до кожної домівки".