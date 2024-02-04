Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів
Сили оборони за добу знищили 810 окупантів, два танки, 13 бронемашин, 31 артсистему, одну крилату ракету, 12 БПЛА, 47 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ в неділю вранці.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02. 24 орієнтовно склали: особового складу близько 388750 (+810) осіб, танків - 6343 (+2) од, бойових броньованих машин - 11818 (+13) од, артилерійських систем - 9331 (+31) од, РСЗВ - 979 (+0) од, засобів ППО - 663 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+12), крилаті ракети - 1848 (+1), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12393 (+41) од, спеціальної техніки - 1479 (+6)", - зазначено у зведенні.
Дані уточнюють.