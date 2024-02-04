Події

07:48 04.02.2024

Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 810 окупантів

Сили оборони за добу знищили 810 окупантів, два танки, 13 бронемашин, 31 артсистему, одну крилату ракету, 12 БПЛА, 47 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02. 24 орієнтовно склали: особового складу близько 388750 (+810) осіб, танків - 6343 (+2) од, бойових броньованих машин - 11818 (+13) од, артилерійських систем - 9331 (+31) од, РСЗВ - 979 (+0) од, засобів ППО - 663 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+12), крилаті ракети - 1848 (+1), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12393 (+41) од, спеціальної техніки - 1479 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 04.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 30 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 66 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 30 атак противника

07:13 04.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 65 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 65 авіаударів

07:11 04.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

19:37 03.02.2024
Генштаб ЗС України: На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників

Генштаб ЗС України: На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників

08:14 03.02.2024
Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

07:21 03.02.2024
Українська авіація завдала ударів по десяти районах розташування сил РФ

Українська авіація завдала ударів по десяти районах розташування сил РФ

07:19 03.02.2024
На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

На фронті за добу було 77 зіткнень, ЗСУ відбили 44 атаки на авдіївському напрямку

07:10 03.02.2024
Армія РФ за добу завдала по Україні два ракетних і 86 авіаційних ударів

Армія РФ за добу завдала по Україні два ракетних і 86 авіаційних ударів

19:49 02.02.2024
Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

19:46 02.02.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівництво ЗЗРК оприлюднило підозри СБУ низці менеджерів у пособництві окупантам із завданням збитків Україні понад 7 млрд грн

Застосунок "Дія" працює з перебоями після початку глядацького голосування в нацвідборі на "Євробачення-2024"

Частина Криворіжжя знову залишилася без світла

Генштаб ЗС України: На авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки російських загарбників

У Дніпропетровській області енергетики намагаються якнайшвидше повернути електрику споживачам після російських ударів

ОСТАННЄ

Армія РФ здійснила 37 обстрілів Херсонської області

Окупанти за добу обстріляли Куцурубську та Очаківську громади

Окупанти вночі обстрілювали Нікополь, у Криворізькому районі відновлено електропостачання

4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Бюро економічної безпеки за 2023 р. відшкодувало до бюджету 2,2 млрд грн.

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Мішель О`Ніл із партії Шинн Фейн стала першим міністром Північної Ірландії

Міжнародна коаліція завдала ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені

Лісові пожежі в Чилі: загинули щонайменше 46 осіб

Кількість користувацьких запитів під час голосування на "Євробачення-2024" у "Дії" стала найвищою в історії проекту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА