Події

21:12 03.02.2024

Перетини кордону України на в'їзд і виїзд на тижні були приблизно рівними

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Перетини кордону України на в'їзд і виїзд на тижні були приблизно рівними

Кількість перетинів кордону України з 27 січня до 2 лютого залишилася на рівні попереднього тижня - 407 тис., отже, пасажиропотік, що знизився після свят, стабілізувався, свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, якщо тижнем раніше з України виїхало на 9 тис. більше, ніж в'їхало, то цього тижня цей показник скоротився до 3 тис., тобто потоки практично вирівнялися.

Кількість оформлених транспортних засобів завдяки розблокуванню кордонів зросла ще на 4,7% - до 112 тис., тоді як із гуманітарними вантажами - на 3,9%, до 607.

Статистика прикордонної служби Польщі також підтверджує приблизно рівні потоки на в'їзд і виїзд з України: 141,4 тис. проти 143,8 тис., тоді як тижнем раніше різниця між ними була 8,8 тис.

Сумарний пасажиропотік через польський кордон зріс у п'ятий тиждень року на 7,8% через незвично високу статистику 27 січня.

Загалом від початку війни до 1 лютого 2024 року в Польщу з України прибуло понад 18,8 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало понад 16,9 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд, за даними Держприкордонслужби, лише на 4 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на кінець минулого року оцінювали в 5,954 млн, а загалом у світі - у 6,357 млн.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Перетини західного кордону України, тис. осіб:

Дата

з України

зокрема в Польщу

в Україну

зокрема,українці

кільк. авто, тис.

гуманіт. авто

02.02

29

18

30

27

16

65

01.02

28

18

27

24

16

127

31.01

29

17

28

24

16

73

30.01

28

17

25

23

16

68

29.01

27

16

28

26

15

75

28.01

30

19

32

29

16

105

27.01

34

22

32

28

17

94

26.01

31

20

28

24

15

101

25.01

28

17

23

2

15

97

24.01

29

18

26

23

16

57

23.01

28

17

26

23

15

54

22.01

27

17

28

26

14

90

21.01

30

19

34

30

15

102

20.01

34

22

33

29

17

83

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

 

 

 

Теги: #статистика #кордон #перетин

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