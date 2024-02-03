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20:47 03.02.2024

Очільник Офісу президента провів зустріч із делегацією Франції з питань безпеки

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Очільник Офісу президента провів зустріч із делегацією Франції з питань безпеки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Франції, яка прибула до Києва, під час якої було обговорено безпекові питання, зокрема доопрацьований проєкт двосторонньої угоди про надання Україні гарантій безпеки, повідомляє пресслужба президента України.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Французької Республіки, до складу якої увійшли дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, керівник військового штабу президента Франції Фаб'єн Мандон, радники президента Франції Ксав'є Шатель і Бертран Бюшвальтер", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті глави Української держави.

Як повідомляється, "під час зустрічі сторони детально обговорили широкий спектр актуальних питань міжнародного та двостороннього порядку денного. Основну увагу приділили безпековій ситуації та першочерговим потребам Сил оборони України для протистояння російській агресії".

Сторони підтвердили зацікавленість у посиленні співпраці оборонних підприємств двох країн. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до проведення Саміту миру найближчим часом.

"У межах візиту французької делегації також відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні гарантій безпеки. Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документу", - зазначено в повідомленні.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", - наголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, якого цитує пресслужба.

Як зазначається в повідомленні, "учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом".

"Ми продовжуємо працювати у форматі радників з нацбезпеки над реалізацією української Формули миру. Ми успішно просуваємося в питанні двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Францією. Робота кипить. Вірю, що у нас вийде зробити сильний документ", - написав Єрмак у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

 

 

 

 

Теги: #візит #безпека #переговори #франція

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