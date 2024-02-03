Чернівецькі митники запобігли незаконному вивезенню предметів археології

Державна митна служба України запобігла вивезенню з країни 124 предметів археології, зокрема, елементів кінської збруї, прикрас, предметів побутового призначення, повідомляє пресслужба відомства.

"Сьогодні, 3 лютого, до зони митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" (Чернівецька обл.) прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії у приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов'язкових до декларування", - ідеться в повідомленні Державної митної служби в телеграм-каналі.

Однак, як додають у пресслужбі, під час проведення митного контролю було виявлено предмети археології - елементи кінської збруї, елементи прикрас, хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.

"Вищезазначені предмети підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 року та заборонені до вивезення за межі митної території України", - зазначається в повідомленні.

У підсумку було складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та направлено "повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки злочину, до правоохоронного органу. Виявлені предмети археології в кількості 124 од. вилучено", - інформує пресслужба.